NHK: Япония расширит санкции против России

Также предполагается ввести запрет на предоставление некоторых услуг для РФ, таких как бухгалтерский учет и траст.

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Японское правительство планирует расширить антироссийские санкции и включить туда около 160 физических и юридических лиц, чья деятельность связана с Россией. Об этом сообщает телеканал NHK.

Утверждается, что на саммите «Большой семерки» в Германии премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о дополнительных санкциях против России, включая запрет на ввоз российского золота.

Список, как отмечает СМИ, также предполагает: запрет на предоставление некоторых услуг для России, таких как бухгалтерский учет и траст. Предлагается заморозить активы около 70 российских физических лиц и ввести запрет на экспорт в отношении 90 организаций военного назначения.

Накануне сообщалось, что Великобритания, США, Канада и Япония планируют ввести запрет на ввоз российского золота. Отмечалось, что ограничительные меры не коснутся уже приобретенных активов. В СМИ также появилась информация о том, что новые санкции подтвердил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, когда прибыл на саммит стран «Большой семерки» в Германию.