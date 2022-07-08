Спасение в «лисьей норе»: как пережидают артобстрелы бойцы НМ ДНР на передовой

В этих «норах» можно не только безопасно переждать обстрел. Они хороши еще и тем, что их можно очень быстро покинуть, когда обстрел закончится, и с оружием наготове встретить вероятную атаку противника.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев работает на передовых позициях в Донецкой Народной Республике.

Противник находится в сотнях метров, он может в любую секунду ударить минометами или артиллерией из глубины. Для этого система траншей оборудована «лисьими норами».

«Это вход в так называемую "лисью нору". Бойцы укрываются здесь во время артобстрелов. Здесь оборудована система вентиляции, и такие укрытия на огневой позиции встречаются через каждые 50 метров», - прокомментировал корреспондент.

В этих «норах» можно не только безопасно переждать обстрел. Они хороши еще и тем, что их можно очень быстро покинуть, когда обстрел закончится, и с оружием наготове встретить вероятную атаку противника.

«Вот так "лисья нора" выглядит изнутри. Здесь может поместиться до пяти человек. Бойцы говорят, что позиция надежная и здесь можно чувствовать себя в безопасности», - рассказал корреспондент.

Ранее «Звезда» показывала, в каких условиях отдыхают бойцы ДНР во время службы на передовой.

Также во время посещения передовых позиций боец Донецкой Народной Республики рассказал корреспонденту, почему ВСУ бьют по мирному населению.