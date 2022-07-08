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«Это их агония»: боец ДНР рассказал, почему ВСУ бьют по мирному населению

Андрей Аркадьев
Андрей Лазарев
16:07 08.07.2022
Дакар напомнил, что в результате обстрелов ВСУ в Макеевке погибли дети.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Боец ДНР с позывным Дакар рассказал «Звезде», что украинские военные обстреливают жилые кварталы в городах республики, потому что понимают, что проигрывают.

«Да это их агония, они понимают, что уже все, им уже недолго осталось, и они просто накидывают по городу, по мирному населению. У самого агония бьет, что по мирному населению. Мы вот они, давайте с нами воюйте, давайте по-честному, ребята, повоюем. Они разбивают города, бьют», - сказал он.

Дакар напомнил, что в результате обстрелов ВСУ в Макеевке погибли дети. По словам военнослужащего, противник знает их позиции, но тем не менее наносит удары по спальным районам.

Ранее корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко рассказала, как идет работа ремонтников ВС РФ в зоне спецоперации на Украине.

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