По-спартански: в каких условиях отдыхают бойцы ДНР во время службы на передовой

Командир роты с позывным Рамзес прокомментировал обстановку на позициях - скучной ее, несмотря на сугубо оборонительные задачи в данный момент, не назовешь.

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На передовых позициях Народной милиции ДНР под Донецком работает корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев. Он смог оценить спартанские условия жизни бойцов на передовой.

«Это комната связи, она находится по соседству с расположением, где ночуют и в свободное от службы время отдыхают бойцы Народной милиции ДНР. Все скромно - двухъярусные кровати. Даже есть ковер на стене. Никто из бойцов не жалуется», - заметил корреспондент.

Командир роты с позывным Рамзес прокомментировал обстановку на позициях - скучной ее, несмотря на сугубо оборонительные задачи в данный момент, не назовешь.

«Ну, скажем так, весело. Весело в том плане, что у нас тут активная оборона. Ведутся бои, потому что у нас линии фронта тоже достаточно, справа, слева есть соседи наши. Держим оборону, потому что до Донецка недалеко в принципе. Будем стоять до последнего», - заявил Рамзес.

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