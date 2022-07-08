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Народный Совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров

Елизавета Потейчук
14:33 08.07.2022
Правовая норма вступит в силу после публикации закона ДНР «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики».
Народный Совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Народный Совет Донецкой Народной Республики отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Уточняется, что эта правовая норма вступит в силу после публикации закона ДНР «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики».

«Данная правовая норма вступит в силу после опубликования Закона Донецкой Народной Республики "О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики", который был принят 8 июля в рамках очередного пленарного заседания осенней сессии 2022 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва», - говорится в сообщении Народного Совета республики в Telegram.

Напомним, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в законодательстве Донецкой Народной Республики должна сохраниться норма об исключительной мере наказания. Кроме того, Верховный суд ДНР 9 июня приговорил к смертной казни граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна. Все трое были признаны виновными в наемничестве и ряде других преступлений.

Кроме того, министр юстиции России Константин Чуйченко  рассказал об отношении ФСИН к возвращению смертной казни в России. По его словам, в стране не следует возвращать смертную казнь, так как люди должны иметь шанс на исправление. До этого председатель Конституционного суда Валерий Зорькин предположил, что в России могут вернуться к высшей мере наказания.

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