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Глава Минюста рассказал об отношении ФСИН к возвращению смертной казни в России

Максим Крюков
20:12 30.06.2022
По мнению министра юстиции РФ, люди, совершившие даже самые страшные преступления, должны иметь шанс на исправление.
Глава Минюста рассказал об отношении ФСИН к возвращению смертной казни в России
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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В России не следует возвращать смертную казнь, так как люди должны иметь шанс на исправление. С таким мнением выступил министр юстиции России Константин Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме.

На сессии форума, в котором также принимал участие российский режиссер Никита Михалков, была затронута тема моратория на смертную казнь в РФ. Глава Минюста напомнил, что ведомство курирует ФСИН России, которая раньше приводила в исполнение приговоры о высшей мере наказания.

По словам Чуйченко, заместитель директора ФСИН считает, что не нужно ничего делать в отношении смертной казни, приведя два весомых аргумента.

«Первое - это люди, не надо отбирать шанс все-таки исправиться, какой бы поступок живодерский они ни совершили. И второе он мне сказал: "А кто будет исполнять?" Сказал, наши люди, которые этим занимались, которым это было поручено, они все плохо кончили. Господь бог - дословно цитирую - все видит, и палачей не прощает», - рассказал Чуйченко.

Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин предположил, что в России могут вернуться к высшей мере наказания, смертной казни. По мнению Зорькина, на данном этапе исторического развития России смертная казнь стране не требуется. Он также напомнил, что на нее действует мораторий с момента вступления страны в Совет Европы в 1996 году.

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