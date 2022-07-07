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Слуцкий заявил, что Путин поддержал идею об увековечивании памяти Жириновского

Игнат Далакян
22:48 07.07.2022
Ранее президент России объяснил, почему пророчества Владимира Жириновского сбываются.
Слуцкий заявил, что Путин поддержал идею об увековечивании памяти Жириновского
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею об увековечивании памяти Владимира Жириновского. Об этом заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Конечно», - цитирует РИА Новости Слуцкого при ответе на вопрос, поддержал ли президент РФ данную инициативу.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему пророчества основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского сбываются. По мнению российского лидера, Жириновский был выдающимся политиком и разносторонним человеком, а его пророчества сбывались, потому что были основаны на конкретных знаниях.

Напомним, что Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

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