Путин объяснил, почему пророчества Жириновского сбываются

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Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский был выдающимся политиком и разносторонним человеком. Таковым его назвал президент России Владимир Путин, выслушав выступление руководителя думской фракции ЛДПР Леонида Слуцкого в ходе встречи с руководством Госдумы. Кроме того, президент добавил, что пророчества политика сбывались именно потому, что были основаны на конкретных знаниях.

«Не могу с вами не согласиться в том, что Владимир Вольфович был не просто выдающимся политическим деятелем нашей страны, а человеком очень разносторонним, с большими, глубокими знаниями. Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они же не на голом месте, не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации», - отметил Путин.

Напомним, 6 апреля в возрасте 75 лет умер лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что личность Жириновского настолько масштабна, что без этого политика сложно представить историю развития политической системы РФ.