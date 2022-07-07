Путин: военные ВС РФ «пашут под пулями», когда страна живет мирной жизнью

При этом глава государства заявил о необходимости общенациональной повестки поддержки Вооруженных Сил во время спецоперации.

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Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что пока в нашей стране идет мирная жизнь, российские военнослужащие «пашут под пулями» в зоне специальной военной операции на Украине. При этом глава государства заявил о необходимости общенациональной поддержки Вооруженных Сил на время выполнения ими боевых задач.

«Вот, на что хотел обратить внимание: ведь страна живет обычной мирной жизнью. Лето. Кукрортный сезон. Культурная жизнь. Выставки. А ребята пашут там под пулями, понимаете? Жизнью рискуют. И товарищей своих теряют в бою ради Родины. Нужна общенациональная повестка поддержки Вооруженных Сил», - указал российский лидер во время встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций.

Вместе с тем президент отмечал, что боевые действия на Украине были организованы коллективным Западом, а не Москвой. Также в рамках встречи Владимир Путин поддержал инициативу приравнять военнослужащих Луганской и Донецкой Народных республик в статусе к российским коллегам.