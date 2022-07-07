В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Президент РФ поддержал инициативу приравнять военных ЛДНР в статусе к российским коллегам

Елизавета Потейчук
20:32 07.07.2022
Российский лидер подчеркнул, что с аналогичным предложением выступила и ФСБ касательно пограничников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виктор Антонюк РИА Новости
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу приравнять военнослужащих Луганской и Донецкой Народных республик в статусе к российским коллегам. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что подобное явление уже реализуется на практике, и с аналогичным предложением выступила Федеральная служба безопасности касаемо российских пограничников.

«Что касается приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. То же самое касается наших пограничников. Федеральная служба безопасности вышла с таким предложением, я с этим согласен», - сказал президент во время встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций.

Ранее Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон об обеспечении Вооруженных сил России при проведении контртеррористических и других операций за рубежом. Уточняется, что правительство получит право при введении таких мер на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также разбронирование материальных ценностей государственного резерва.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. После начала спецоперации многие страны начали вводить санкции против России. Уже к началу марта РФ стала мировым лидером по числу введенных против нее ограничений.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:33 Армия
Минобороны: украинские националисты планируют взорвать детдом в Славянске и обвинить в этом ВС РФ
20:54 В стране и мире
Видео
Путин: военные ВС РФ «пашут под пулями», когда страна живет мирной жизнью
19:49 В стране и мире
Видео
Путин: нас хотят победить на поле боя - пусть попробуют
19:41 В стране и мире
Видео
«Партий много, а Родина - одна»: Путин поблагодарил Думу за работу после 24 февраля
19:26 В стране и мире
Власти Москвы заявили, что более 30% месячной нормы осадков выпало в столице за час
Популярное
Видео
Путин заявил, что Россия «еще ничего не начинала всерьез на Украине»
Видео
Путин: военные ВС РФ «пашут под пулями», когда страна живет мирной жизнью
Видео
Путин: нас хотят победить на поле боя - пусть попробуют
Видео
Военные ФРГ изучали конго-крымскую лихорадку под видом совершенствования украинской медицины
Видео
В МО РФ заявили, что США собирались исследовать вирус Эбола на Украине
Видео
В МО РФ рассказали об уничтожении военнослужащих ВСУ, пытавшихся доставить флаг на Змеиный
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.