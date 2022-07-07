Президент РФ поддержал инициативу приравнять военных ЛДНР в статусе к российским коллегам

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Президент России Владимир Путин поддержал инициативу приравнять военнослужащих Луганской и Донецкой Народных республик в статусе к российским коллегам. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что подобное явление уже реализуется на практике, и с аналогичным предложением выступила Федеральная служба безопасности касаемо российских пограничников.

«Что касается приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. То же самое касается наших пограничников. Федеральная служба безопасности вышла с таким предложением, я с этим согласен», - сказал президент во время встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций.

Ранее Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон об обеспечении Вооруженных сил России при проведении контртеррористических и других операций за рубежом. Уточняется, что правительство получит право при введении таких мер на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также разбронирование материальных ценностей государственного резерва.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. После начала спецоперации многие страны начали вводить санкции против России. Уже к началу марта РФ стала мировым лидером по числу введенных против нее ограничений.