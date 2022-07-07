Президент России заявил, что войну в Донбассе развязал коллективный Запад

При этом российский лидер назвал Запад прямым виновником того, что сейчас происходит.

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Президент России Владимир Путин заявил, что боевые действия на Украине были организованы коллективным Западом, а не Москвой. В ходе встречи с руководством нижней палаты парламента и лидерами думских фракций глава государства подчеркнул, что в 2014 году именно западные страны поддержали антиконституционный переворот на Украине.

«Мы слышим сегодня, что мы начали войну в Донбассе, на Украине. Нет. Ее развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей на Донбассе», - сказал российский лидер.

При этом президент назвал Запад прямым виновником того, что сейчас происходит.

Ранее Владимир Путин назвал ситуацию в Донецкой и Луганской народных республиках, сложившуюся за восемь лет, изоляцией и геноцидом. Об этом он заявил в ходе общения с победителями конкурса «Лидеры России».