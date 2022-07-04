Одной из жертв стрельбы в Копенгагене оказался живущий в Дании 47-летний россиянин

Также известно о двух погибших 17-летних гражданах Дании.

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При стрельбе в торговом центре Field’s в Копенгагене погибли 47-летний мужчина с российским гражданством и 17-летние датские юноша и девушка. Четверо людей ранены. Об этом сообщил ТАСС главный инспектор полиции Копенгагена Сёрен Томассен.

«Среди убитых - 17-летний датчанин, 17-летняя датчанка и 47-летний мужчина с российским гражданством, проживающий в Дании. Были ранены четверо: двое подданных Дании и двое Швеции», - поделился он.

Стрельба в торговом центре произошла 3 июля. По словам очевидцев, выстрелов было три. Полицейские уже задержали злоумышленника, им оказался 22-летний датчанин.