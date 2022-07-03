В Копенгагене при стрельбе в торговом центре погибли несколько человек

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Несколько человек погибли в результате стрельбы в торговом центре Field’s на окраине датской столицы Копенгагена. Об этом заявил глава городской полиции Серен Томассен. Ранее сообщалось лишь о троих пострадавших.

По словам полицейских, подозреваемый оказался 22-летний датчанин. Его мотивы на данный момент неизвестны. Не исключено, что стрельба носила террористический характер.

Напомним, стрельба произошла сегодня, 3 июля. Очевидцы заявляли, что слышали три выстрела. Задержать злоумышленника силам правопорядка удалось достаточно оперативно. Сейчас выясняется действовал ли он один или в группе.