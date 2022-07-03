В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Копенгагене при стрельбе в торговом центре погибли несколько человек

Сергей Лебедев
22:24 03.07.2022
Злоумышленником оказался 22-летний датчанин.
В Копенгагене при стрельбе в торговом центре погибли несколько человек
© Фото: L1zJq, Twitter
Читайте нас на:

Несколько человек погибли в результате стрельбы в торговом центре Field’s на окраине датской столицы Копенгагена. Об этом заявил глава городской полиции Серен Томассен. Ранее сообщалось лишь о троих пострадавших.

По словам полицейских, подозреваемый оказался 22-летний датчанин. Его мотивы на данный момент неизвестны. Не исключено, что стрельба носила террористический характер.

Напомним, стрельба произошла сегодня, 3 июля. Очевидцы заявляли, что слышали три выстрела. Задержать злоумышленника силам правопорядка удалось достаточно оперативно. Сейчас выясняется действовал ли он один или в группе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:34 Армия
МО РФ: ВСУ оборудовали позиции артиллерии и РСЗО на территории предприятия «УкрХимТрансАммиак» в Николаеве
21:18 В стране и мире
В Киеве признали, что поступающее от Запада вооружение распродается
19:18 В стране и мире
Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Каракалпакии
18:24 В стране и мире
Видео
«Пух, и в глазах потемнело»: раненый житель Донецка рассказал, как оказался на больничной койке
16:49 В стране и мире
Видео
Следы разрушений и пожара: что осталось от Второго Свято-Митрофановского храма в Лисичанске
Популярное
Видео
Шойгу: спецоперация на Украине продолжится до полного выполнения поставленных задач
Видео
Шойгу заявил, что в этом году начнутся серийные поставки ракет «воздух-воздух» для Су-57
Видео
Шойгу сообщил о создании коридоров для безопасного судоходства в Черном и Азовском морях
Видео
Шойгу: новые ракеты «воздух-воздух» позволят Су-57 сбивать малоразмерные «стелс»-цели
Видео
МО РФ: высокоточным оружием поражен пункт дислокации иностранных наемников под Николаевом
Видео
Минобороны России: в небе Херсонской области истребитель ВС РФ сбил украинский Су-25
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.