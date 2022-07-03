Неизвестный устроил массовую стрельбу в торговом центре в Копенгагене

По предварительной информации, его удалось обезвредить. Сообщается о множестве пострадавших, однако точно их число еще неизвестно.

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Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Копенгагене. По данным местных СМИ, есть информация о многочисленных жертвах и пострадавших.

На место выехало несколько полицейских нарядов. Дороги вокруг центра города, где располагается ТЦ, перекрыты. Судя по видео, которое размещают в социальных сетях местные жители - действия стрелка вызвали массовую панику.

Официальной информации о количестве пострадавших пока нет. По данным Reuters, в данный момент силам правопорядка удалось обезвредить стрелка – однако неизвестно, действовал ли он один или в группе.