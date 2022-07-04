Парламент Узбекистана принял решение сохранить суверенитет Каракалпакстана
Парламент Узбекистана принял решение сохранить статус суверенитета Каракалпакстана в проекте поправок в Конституцию. За сохранение суверенитета проголосовала законодательная палата страны в ходе заседания в понедельник.
«Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. На территории Республики Каракалпакстан гарантируются все права и свободы, предусмотренные конституцией и законодательством Республики Узбекистан», - говорится в тексте проекта поправок.
Напомним, 1 июля тысячи людей вышли на массовые акции протеста в городе Нукус республики Каракалпакии. По сообщению МВД, причиной стало «неправильное толкование конституционных реформ, проводимых в республике». Позже глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в город и предложил не вносить поправки в конституцию страны, которые касаются суверенитета Каракалпакстана.