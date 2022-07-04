Парламент Узбекистана принял решение сохранить суверенитет Каракалпакстана

Напомним, 1 июля тысячи людей вышли на массовые акции протеста в городе Нукус республики Каракалпакии. По сообщению МВД, причиной стало «неправильное толкование конституционных реформ, проводимых в республике». Позже глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в город и предложил не вносить поправки в конституцию страны , которые касаются суверенитета Каракалпакстана.

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