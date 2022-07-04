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Парламент Узбекистана принял решение сохранить суверенитет Каракалпакстана

Алексей Курильченко
08:55 04.07.2022
За сохранение суверенитета проголосовала законодательная палата страны в ходе заседания в понедельник.
Парламент Узбекистана принял решение сохранить суверенитет Каракалпакстана
© Фото: пресс-служба президента Республики Узбекистан
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Парламент Узбекистана принял решение сохранить статус суверенитета Каракалпакстана в проекте поправок в Конституцию. За сохранение суверенитета проголосовала законодательная палата страны в ходе заседания в понедельник.

«Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. На территории Республики Каракалпакстан гарантируются все права и свободы, предусмотренные конституцией и законодательством Республики Узбекистан», - говорится в тексте проекта поправок.

Напомним, 1 июля тысячи людей вышли на массовые акции протеста в городе Нукус республики Каракалпакии. По сообщению МВД, причиной стало «неправильное толкование конституционных реформ, проводимых в республике». Позже глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в город и предложил не вносить поправки в конституцию страны, которые касаются суверенитета Каракалпакстана.

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