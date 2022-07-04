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Сенатор допустил санкции против Maxar из-за спутниковых съемок обстрелянного Белгорода

Алексей Курильченко
07:31 04.07.2022
Предположительно, спутниковые снимки российского города использовались ВСУ для обстрелов.
Сенатор допустил санкции против Maxar из-за спутниковых съемок обстрелянного Белгорода
© Фото: JPL, NASA, Globallookpress
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Россия может ввести санкции против американской компании Maxar, если будет доказано, что ее спутники GeoEye1 делали снимки Белгорода перед ударом украинских войск. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«При наличии доказательств Россия имеет полное право рассмотреть возможность ввести эту компанию под наши санкции», - заявил Джабаров агентству РИА Новости.

Напомним, 3 июля Украина нанесла преднамеренный удар ракетами «Точка-У» и БПЛА Ту-143 «Рейс» по Белгороду и Курску. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что обстрелы киевского режима по жилым кварталам российских городов не только согласованы с западными кураторами, а, скорее всего, подсказаны ими.

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