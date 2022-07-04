Сенатор допустил санкции против Maxar из-за спутниковых съемок обстрелянного Белгорода

Россия может ввести санкции против американской компании Maxar, если будет доказано, что ее спутники GeoEye1 делали снимки Белгорода перед ударом украинских войск. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

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