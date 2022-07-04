Сенатор допустил санкции против Maxar из-за спутниковых съемок обстрелянного Белгорода
Предположительно, спутниковые снимки российского города использовались ВСУ для обстрелов.
© Фото: JPL, NASA, Globallookpress
Россия может ввести санкции против американской компании Maxar, если будет доказано, что ее спутники GeoEye1 делали снимки Белгорода перед ударом украинских войск. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
«При наличии доказательств Россия имеет полное право рассмотреть возможность ввести эту компанию под наши санкции», - заявил Джабаров агентству РИА Новости.
Напомним, 3 июля Украина нанесла преднамеренный удар ракетами «Точка-У» и БПЛА Ту-143 «Рейс» по Белгороду и Курску. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что обстрелы киевского режима по жилым кварталам российских городов не только согласованы с западными кураторами, а, скорее всего, подсказаны ими.