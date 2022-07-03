МО РФ: Украина нанесла преднамеренный удар ракетами «Точка-У» и БПЛА Ту-143 «Рейс» по Белгороду и Курску
Украина нанесла преднамеренный удар ракетами «Точка-У» и БПЛА Ту-143 «Рейс» по Белгороду и Курску сегодня ночью. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Сегодня ночью с трех часов до трех тридцати московского времени киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами “Точка-У” с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 “Рейс” по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов», - сказал он.
Конашенков обратил внимание, что украинские националисты целенаправленно наносили удар по мирному населению городов России.
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили в воздухе все три запущенные по Белгороду баллистические ракеты с кассетными боеприпасами, заявил официальный представитель оборонного ведомства.
Он добавил, что после того, как украинские ракеты с кассетными боеприпасами были сбиты, обломки одной из них упали на жилой дом в городе.
Также российские ПВО на подлете к Курску уничтожили два реактивных беспилотника Ту-143 «Рейс», которые были начинены взрывчаткой.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.