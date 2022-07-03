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Захарова об ударе ВСУ по Белгороду: им не поздоровится в случае продолжения провокаций

Анна Назайкина
14:27 03.07.2022
По ее мнению, это делается для провокации подобных ударов со стороны России, чтобы раскрутить антироссийскую истерию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Удары киевского режима по жилым кварталам российских городов не только согласованы с западными кураторами, а, скорее всего, подсказаны ими. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее мнению, это делается для провокации подобных ударов со стороны России, чтобы раскрутить антироссийскую истерию.

«Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов. Но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. И тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжение провокаций - им не поздоровится», - сказала она.

Сегодня ночью ВСУ нанесли удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами по жилым района города. В МО России заявили, что Киев целенаправленно бил по мирному населению - удар наносился туда, где отсутствуют какие-либо объекты военной инфраструктуры. Российские средства ПВО уничтожили украинские ракеты в воздухе, обломки одной из них упали на жилой дом в городе.

По последним данным, в результате преступных действий киевского режима погибли четыре человека.

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