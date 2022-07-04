Глава МИД Британии рассказала о работе над конфискацией российских активов в пользу Украины
В Великобритании рассматривают вопрос конфискации замороженных активов России. Отмечается, что есть планы передать их украинской стороне. С таким заявлением выступила глава Министерства иностранных дел страны Лиз Трасс.
Глава британского МИД отметила, что поддерживает данную идею, а ведомство плотно изучает этот вопрос. Также она добавила, что в Канаде уже одобрили схожий законопроект.
«Мы работаем над этим вместе с Министерством внутренних дел и Министерством финансов. Но я определенно поддерживаю идею. Надо только хорошо проработать все детали этого вопроса», - приводит ее слова издание The Guardian.
Ранее сообщалось, что более $300 миллиардов российских активов заблокировали США.
Позже в Совете безопасности России назвали заморозку российских активов одной из величайших краж в истории. Как считает замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов, «организаторами этого преступления» стали те, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры.