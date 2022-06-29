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США заблокировали более $300 млрд российских активов

Максим Крюков
17:30 29.06.2022
За 100 дней были заблокированы активы ЦБ РФ и граждан России на сумму $300 млрд и $30 млрд соответственно.
США заблокировали более $300 млрд российских активов
© Фото: Joebengo, Wikimedia
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Соединенные Штаты Америки заморозили и заблокировали российские активы на общую сумму 330 миллиардов долларов. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

«За 100 дней заблокированы или заморожены находящиеся под санкциями активы россиян на финансовых счетах и в экономических ресурсах на сумму более 30 миллиардов долларов. Были также заблокированы активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов», - говорится в релизе, опубликованном ведомством.

Сообщается, что были задержаны яхты, а также арестована элитная недвижимость граждан Российской Федерации. Также в документе отмечено, что России был ограничен доступ к мировой финансовой системе, что вызвало затруднения в получении РФ необходимых технологий для проведения спецоперации на Украине.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США наняло дополнительных сотрудников для подготовки санкций против России. По словам первого заместителя министра финансов Адевале (Уолли) Адейемо, более ста миллионов долларов, выделенных ведомству за последние месяцы в связи с ситуацией на Украине, были выделены именно на персонал.

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