В Совбезе РФ назвали заморозку российских активов одной из величайших краж в истории

По словам Венедиктова, «организаторами этого преступления» стали те, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры.

© Фото: Ivan Damanik. ZUMAPRESS, globallookpress

Заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Венедиктов заявил, что заморозка российских активов со стороны западных государств является одной из величайших краж в истории.

«Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории», - цитирует его РИА Новости.

По словам Венедиктова, «организаторами этого преступления» стали те, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры.

В середине марта министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что у России общий объем золотовалютных резервов — около 640 миллиардов долларов, а страны Запада заморозили около 300 миллиардов долларов.

После начала спецоперации на Украине многие страны начали вводить санкции против России. Уже к началу марта РФ стала мировым лидером по числу введенных против нее ограничений. Под санкции попали как государственные накопления и имущество, так и частный капитал. Ограничения коснулись банков и компаний. Также были заморожены активы российских политиков и бизнесменов. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.