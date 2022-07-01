Spiegel: ФРГ потребовала от Литвы снять запрет на транзит в Калининград

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Немецкое правительство возмущено действиями Литвы по вопросу транзита российских товаров в Калининградскую область и настаивает на снятии запрета на перевозку грузов. По данным местных журналистов, в Берлине считают, что нельзя запрещать транспортировать товары из одних регионов страны в другие.

Германские власти не разделяют мнение Вильнюса и уверены, что сложившаяся ситуация должна быть в скором времени разрешена. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Spiegel.

Напомним, в середине июня Литва объявила о запрете России транзита подсанкционных грузов. В ответ в РФ обвинили Европу в агрессивном подходе к вопросу транзита в Калининградскую область.

Так, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что наша страна примет ответные решения. Они уже находятся в проработке.