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Власти КНДР раскритиковали концепцию НАТО по сдерживанию России и Китая

Ян Брацкий
05:33 03.07.2022
Новая стратегическая концепция НАТО была принята после саммита альянса, который проводился с 28 по 30 июня в столице Испании.
Власти КНДР раскритиковали концепцию НАТО по сдерживанию России и Китая
© Фото: Michal Fludra, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Министерство иностранных дел КНДР жестко раскритиковало стратегическую концепцию развития НАТО, принятую на минувшем саммите в Мадриде. Официальный Пхеньян обвинил Вашингтон в милитаризации Европы и попытке превратить Азиатско-Тихоокеанский регион в плацдарм для сдерживания России и Китая.

«По итогам саммита НАТО стало еще более ясно, что США пытаются сдержать Россию и Китай путем милитаризации Европы и превращения АТР в регион НАТО, считая при этом трехсторонний военный союз США, Японии и Южной Кореи важным средством выполнения этой задачи», - приводит агентство ЦТАК комментарий МИД страны.

По его мнению, все заявления США о якобы ядерной угрозе со стороны Пхеньяна используются для установления гегемонии Белого дома в АТР и во всем мире.

Новая стратегическая концепция Североатлантического альянса была принята после саммита НАТО, который проводился с 28 по 30 июня в столице Испании. Россия в этом документе названа «самой значительной угрозой». Кроме того, в стратегии впервые упоминается Китай, который значится прямым конкурентом коллективного Запада.

Ранее глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров выразил сомнение в намерениях реформировать НАТО и заявил, что попытки сделать из объединения «глобальный альянс с претензией на военное доминирование по всему миру» обречены на провал. 

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