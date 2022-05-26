Лавров заявил, что попытки военного доминирования НАТО в мире обречены на провал

По словам главы МИД РФ, из НАТО собираются делать глобальный альянс с претензией на военное доминирование по всему миру.

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Глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров выразил сомнение в намерениях реформировать НАТО и заявил, что попытки сделать из объединения «глобальный альянс с претензией на военное доминирование по всему миру» обречены на провал.

«НАТО, судя по всему, никто не собирается даже реформировать. Они собираются делать из этого "оборонительного союза" глобальный альянс с претензией на военное доминирование по всему миру. Это опасный путь. Он, безусловно, обречен на провал», - сказал Лавров в интервью RT Arabic.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал подход Владимира Зеленского к переговорам с Россией несерьезным. Глава российского дипломатического ведомства напомнил, что на днях президент Зеленский заявил, что «он готов к переговорам, но переговоры могут быть исключительно между ним и Путиным».

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Североатлантический альянс может усилить присутствие в Балтийском море на время рассмотрения заявки Швеции на вступление в военный блок. По словам Столтенберга, альянс возьмет на себя обязательство гарантировать безопасность Швеции с момента подачи заявки.