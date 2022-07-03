Туристы сняли акулу-убийцу с максимально близкого расстояния в Хургаде

В районе, где произошла трагедия, временно прекращена деятельность всех заведений и закрыты пляжи.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Один из туристов, отдыхающих в данный момент в районе Хургады, прислал телеканалу «Звезда» видео, на котором видно, как недалеко от берега плавает акула. Пока неизвестно, эта ли акула напала на двух женщин, которые скончались от полученных повреждений.

Первого июля в Хургаде умерла пенсионерка из Австрии из-за нападения акулы. Хищница откусила 68-летней женщине руку и ногу, в результате чего туристка умерла от болевого шока по дороге в больницу.

Сегодня стало известно, что в этом районе погибла еще одна женщина. О подробностях второго случая атаки хищника на человека с летальным исходом пока ничего неизвестно.

Генконсульство России в Хургаде предупредило туристов из РФ об опасности на курорте. При нахождении в воде им рекомендуют сохранять бдительность и строго руководствоваться запретами, которые устанавливают власти Египта.

Сообщается, что в районе, где произошла трагедия, временно прекращена деятельность всех заведений и закрыты пляжи.