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Женщина погибла после нападения акулы в Хургаде

Ян Брацкий
00:59 02.07.2022
После трагедии египетские власти на три дня запретили отдыхающим и местным жителям приближаться к воде.
Женщина погибла после нападения акулы в Хургаде
© Фото: Rene Johnston, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Пенсионерка из Австрии погибла после нападения акулы в Красном море в районе Хургады. Женщина была замужем за египтянином и проживала на берегу.

Трагедия произошла в минувшую пятницу на глазах у множества очевидцев, которые пытались помочь женщине. Сообщается, что акула нанесла женщине тяжелые травмы.

«Одна из крупных частных больниц в городе Хургада, с видом на побережье Красного моря на юге Египта, приняла в пятницу вечером 68-летнюю австрийку по имени Элизабет Сквайер, которая живет в городе и замужем за египтянином. За ее жизнь боролись врачи. Ей провели сердечно-легочную реанимацию, но усилия медиков были тщетны, она погибла», - сообщил портал Al Arabiya.

После происшествия власти перекрыли доступ к воде в районе Сахль Хашиш и бухты Макади Бей. Купание, дайвинг и рыбалку строго запретили на три дня.

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