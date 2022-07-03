В Хургаде из-за нападения акулы погибла еще одна женщина

О подробностях второго смертельного случая атаки хищника на человека пока не сообщается.

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В Хургаде погибла еще одна женщина из-за нападения акулы. Об этом сообщили в Министерстве окружающей среды Египта.

«Как только было получено сообщение о том, что две женщины подверглись нападению акулы во время плавания в Сахль-Хашиш к югу от Хургады, была сформирована рабочая группа специалистов для выяснения всех обстоятельств», - следует в опубликованного заявления.

В ведомстве отметили, что губернатор Красного моря генерал-майор Амр Ханафи запретил любую деятельность человека в данном районе в соответствии с регламентом и правилами международного образца, которые применяются при расследовании фактов нападения акул на людей.

О подробностях второго случая атаки хищника на человека с летальным исходом пока ничего неизвестно.

Ранее стало известно, что пенсионерка из Австрии погибла после нападения акулы в Красном море в районе Хургады. Женщина была замужем за египтянином и проживала на берегу. Трагедия произошла в пятницу на глазах у множества очевидцев, которые пытались помочь женщине. Сообщается, что акула откусила ей руку и ногу, пенсионерка умерла от болевого шока по дороге в больницу. После инцидента местные власти по соображениям безопасности на три дня ввели запрет на купание и погружения в этом районе.