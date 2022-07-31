ПФР напомнил о пересчете пенсий работающих пенсионеров

Так, 1,3 миллиона пенсионеров, которые работали в 2021 году, получат увеличенные выплаты.

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Пенсионный фонд России (ПФР) проведет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров в августе. Об этом сообщило отделение ведомства по Москве и Московской области.

Так, с 1 августа 1,3 млн пенсионеров, которые работали в 2021 году, получат увеличенные пенсии, передает агентство «Прайм». В ведомстве объяснили, что размер прибавки будет зависеть от того, какую сумму страховых взносов и пенсионных коэффициентов уплатил работодатель. Данные изменения коснутся как наемных, так и самозанятых граждан.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Госдуме намерены рассмотреть осенью законопроект о выплате тринадцатой пенсии. В соответствии с предложенной инициативой, пенсионерам будут полагаться ежегодные выплаты в декабре. Помимо этого, планируется увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости для граждан, достигших 70 лет, в два раза.