В Госдуме рассмотрят законопроект о выплате «тринадцатой пенсии»

Депутаты Госдумы подчеркнули, что проект актуален, так как изменения окажут дополнительное стимулирование покупательского спроса с целью развития российской экономики в условиях сокращения импортных поставок.

© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

В Государственной Думе РФ сообщили о намерении рассмотреть осенью законопроект о выплате тринадцатой пенсии. Об этом пишет газета «Известия».

В соответствии с предложенной инициативой, пенсионерам будут полагаться ежегодные выплаты в декабре. Помимо этого, планируется увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости для граждан, достигших 70 лет, в два раза. По словам авторов законопроекта, нововведения необходимы для улучшения качества жизни пенсионеров.

«Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», - заявили авторы законопроекта.

Депутаты Госдумы подчеркнули, что проект актуален, так как изменения окажут дополнительное стимулирование покупательского спроса с целью развития российской экономики в условиях сокращения импортных поставок.

Ранее стало известно, что российское правительство выделит более десяти миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Финансовую помощь будут оказывать тем россиянам, чей доход ниже прожиточного минимума.