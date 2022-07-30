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В Госдуме рассмотрят законопроект о выплате «тринадцатой пенсии»

Максим Крюков
06:00 30.07.2022
Депутаты Госдумы подчеркнули, что проект актуален, так как изменения окажут дополнительное стимулирование покупательского спроса с целью развития российской экономики в условиях сокращения импортных поставок.
В Госдуме рассмотрят законопроект о выплате «тринадцатой пенсии»
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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В Государственной Думе РФ сообщили о намерении рассмотреть осенью законопроект о выплате тринадцатой пенсии. Об этом пишет газета «Известия».

В соответствии с предложенной инициативой, пенсионерам будут полагаться ежегодные выплаты в декабре. Помимо этого, планируется увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости для граждан, достигших 70 лет, в два раза. По словам авторов законопроекта, нововведения необходимы для улучшения качества жизни пенсионеров.

«Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», - заявили авторы законопроекта.

Депутаты Госдумы подчеркнули, что проект актуален, так как изменения окажут дополнительное стимулирование покупательского спроса с целью развития российской экономики в условиях сокращения импортных поставок.

Ранее стало известно, что российское правительство выделит более десяти миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Финансовую помощь будут оказывать тем россиянам, чей доход ниже прожиточного минимума.

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