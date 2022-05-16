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Экономист объяснил, откуда Россия сможет брать деньги на фоне санкций Запада

Виктория Ивашечкина
05:52 16.05.2022
По мнению эксперта, РФ, как одному из главных мировых экспортеров, выгодно подорожание ресурсов.
Экономист объяснил, откуда Россия сможет брать деньги на фоне санкций Запада
© Фото: Joel Angel Juarez ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Несмотря на санкции Запада (как уже принятые, так и находящиеся «в проекте», к примеру, введение нефтяного эмбарго), Россия сможет выиграть. Об этом рассказал брокер Александр Чечерин.

По мнению эксперта, России, как одному из главных мировых экспортеров, выгодно подорожание ресурсов. Этот процесс начался еще во время пандемии коронавируса, позже ситуация на Украине спровоцировала дополнительный рост цен на сырье, металлы.

Чечерин в интервью агентству «Прайм» рассказал, что данный тренд может быть выгоден российской экономике. Спад объемов экспорта может быть скомпенсирован ростом цен. Кроме этого, дополнительным источником средств для может стать увеличение экспорта на рынки, с которыми Россия уже работает, а также поиск новых рынков. 

Ранее в Евросоюзе заявили, что полный запрет на импорт российской нефти ЕС введет через девять месяцев. По словам Еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони, решение оказывать поддержку Украине, в частности, посредством введения санкций против России, «имеет свою экономическую цену».

В США в свою очередь заявили, что отказ Евросоюза от поставок нефти из России приведет к усилению нестабильности на мировом рынке. По словам министра энергетики Дженнифер Грэнхолм, Штаты «делают все возможное, чтобы спрос и предложение стабилизировались». https

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