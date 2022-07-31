В США указали на ошибку Пелоси с полетом на Тайвань

По словам эксперта, политику не нужно было говорить о своих планах в публичном поле.

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси допустила ошибку, когда запланировала посетить Тайвань. Этим в будущем может воспользоваться Китай. Об этом заявил профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Крениг.

Он считает, что политику не нужно было заявлять о своих планах в публичном поле.

«Она должна была просто приехать, как в случае с визитом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев», - предположил Крениг, передает РИА Новости.

По его словам, Нэнси Пелоси и администрация президента Джо Байдена не могут пойти на попятную, так как это будет означать подчинение воле Пекина.

«Это было бы признаком слабости и, по сути, научило бы КПК тому, что она имеет право вето на графики поездок официальных лиц США», - подытожил эксперт.

Ранее экс-президент США Джо Байден заявил, что визит спикера палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси на Тайвань может усугубить противоречия страны с Китаем. По словам 45-ого главы американского государства, целью вовлечения Пелоси в тайваньский вопрос является лишь «создание проблем» и «зарабатывание денег».

Ранее в американской прессе появились сообщения, что Пелоси отправится 29 июля в азиатское турне. Планировалось, что она нанесет визит в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Также появились предположения, что политик, возможно, прилетит и на Тайвань.