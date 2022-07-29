Американские уязвимости: что скрывается за возможным визитом Пелоси на Тайвань

По словам политолога, сегодня мир глобального рынка рушится, и США свои слабые зоны, где у них есть уязвимости, пытаются устранить.

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Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков в беседе со «Звездой» предположил, о чем говорит возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, а также в чем состоит интерес Вашингтона на острове.

По словам эксперта, США пытаются заниматься полномасштабным переформатированием промышленной и трудовой карты мира кроме политической.

Накануне, 28 июля, палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об оказании поддержки в 280 миллиардов долларов на развитие производства полупроводников в стране.

Фактически сегодня Тайвань является монополистом, и теперь Штаты готовятся к тому, чтобы воссоздать эту промышленность у себя, а для этого не нужен конкурент в лице Тайваня, считает Крутаков.

«”Контролировать политически мы его пока еще можем, но прямого военного контроля у нас там нет”. Это я языком США разговариваю. “Поэтому мы можем даже потратить какие-то деньги, которые на самом деле в ВВП выразятся как расходы на военные операции, пусть китайцы разбираются”», - сказал политолог.

По его мнению, в Вашингтоне планируют, что на выделенные средства в стране будет создана та промышленность, которая сегодня есть на Тайване.

«Приблизительно такая схема. Она уже не просто носит характер политический, она уже даже материализована в конкретном бюджете выделенном», - добавил он.

Крутаков объяснил, что сегодня мир глобального рынка рушится, и США свои слабые зоны, где у них есть уязвимости, сейчас пытаются закрывать. В случае с Тайванем одна из самым серьезных слабостей - это полупроводники и чипы, которые они производят.

«Если это уязвимость, значит, надо решить эту задачу, перевести это производство к себе или воссоздать. Чисто финансово и экономически это выглядит так», - заявил политолог.

Он напомнил, что в свое время США расширяли зону влияния за счет Тайваня. Рынок являлся инструментом распространения политического влияния Штатов.

Накануне американский и китайский лидеры Джо Байден и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, который длился два часа. Глава КНР на фоне роста напряженности в тайваньском регионе и возможного визита Пелоси предупредил американского коллегу, что тот, кто «играет с огнем, обожжется».