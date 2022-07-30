В стране и мире Трамп сказал, к чему приведет поездка Пелоси на Тайвань Максим Крюков По словам 45-ого президента США, целью вовлечения Пелоси в тайваньский вопрос является лишь «создание проблем» и «зарабатывание денег». © Фото: Alex Edelman, ZUMAPRESS.com, Global Look Press Читайте нас на: Возможная визит спикера палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси на Тайвань может усугубить противоречия страны с Китаем. Такое мнение выразил экс-президент США Дональд Трамп. «Она сделает только хуже», - написал он в своей соцсети Truth Social. По словам 45-ого главы американского государства, целью вовлечения Пелоси в тайваньский вопрос является лишь «создание проблем» и «зарабатывание денег». Накануне политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков в беседе со «Звездой» предположил, о чем говорит возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, а также в чем состоит интерес Вашингтона на острове. По словам эксперта, США пытаются заниматься полномасштабным переформатированием промышленной и трудовой карты мира кроме политической. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика