По словам пресс-секретаря российского президента, западные страны делают ставку на продолжение конфликта и не разрешают украинцам думать о мире.

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Рано или поздно переговорный процесс по сложившейся ситуации на Украине возобновится. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас востребованность в инициативах по умиротворению ситуации снизилась. Но мы не сомневаемся, что рано или поздно все-таки здравый смысл возобладает», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Представитель Кремля отметил, что перед этим украинская сторона должна будет принять все условия Москвы и зафиксировать тот документ, который уже был согласован.

Кроме того, Дмитрий Песков ответил на вопрос о воинственных заявлениях лидеров недружественных стран, которые звучат в последнее время. Представитель Кремля заявил, что страны Запада делают ставку на продолжение конфликта и не разрешают украинцам думать о мире.

Ранее в Кремле выразили надежду, что у коллективного Запада частично остались политическая воля и разум. Песков отметил, что в России политический разум полностью сохранен. Он также призвал не тяготеть к апокалипсису, чье приближение постоянно анонсируют западные СМИ.