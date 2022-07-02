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В Кремле выразили надежду, что у Запада остались политическая воля и разум

Сергей Лебедев
15:44 02.07.2022
Дмитрий Песков призвал не тяготеть к апокалипсису, чье приближение постоянно анонсируют западные СМИ.
В Кремле выразили надежду, что у Запада остались политическая воля и разум
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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В Кремле выразили надежду, что у коллективного Запада частично остались политическая воля и разум. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, возможна ли война всех против всех.

«Будем надеяться, что все-таки какая-то политическая воля и какой-то политический разум хоть частично остался еще у коллективного Запада», - сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в России политический разум полностью сохранен. Представитель Кремля также призвал не тяготеть к апокалипсису, чье приближение постоянно анонсируют западные СМИ.

Напомним, недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контактов между Кремлем и администрацией США почти нет. По его словам, они фактически отсутствуют.

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