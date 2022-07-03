Жителям освобожденного Лисичанска начали раздавать гумпомощь

Люди выстроились в очередь за продуктами первой необходимости.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В освобожденном от украинских военных формирований луганском городе Лисичанск начали раздавать гуманитарную помощь местным мирным жителям. Люди выстроились в очередь за продуктами первой необходимости.

Кроме того, в город привезли канцелярские товары для детей. Малышам раздают карандаши, фломастеры и альбомы для рисования. Местные жители поблагодарили освободителей за оказанную им помощь.

Напомним, сегодня Министерство обороны Российской Федерации сообщило об установлении полного контроля над Лисичанском. Общая площадь освобожденных территорий за сутки составила 182 квадратных километра.

Также сегодня Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.