В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жителям освобожденного Лисичанска начали раздавать гумпомощь

Сергей Лебедев
17:28 03.07.2022
Люди выстроились в очередь за продуктами первой необходимости.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В освобожденном от украинских военных формирований луганском городе Лисичанск начали раздавать гуманитарную помощь местным мирным жителям. Люди выстроились в очередь за продуктами первой необходимости.

Кроме того, в город привезли канцелярские товары для детей. Малышам раздают карандаши, фломастеры и альбомы для рисования. Местные жители поблагодарили освободителей за оказанную им помощь.

Напомним, сегодня Министерство обороны Российской Федерации сообщило об установлении полного контроля над Лисичанском. Общая площадь освобожденных территорий за сутки составила 182 квадратных километра.

Также сегодня Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:27 В стране и мире
Турчак заявил, что восстановленный Мариуполь будет лучше старого
17:07 В стране и мире
В Кремле заявили, что Киеву необходимо принять условия Москвы по Украине
17:04 В стране и мире
Болгарию покидают объявленные персонами нон грата российские дипломаты
15:49 В стране и мире
После обстрела Белгорода со стороны ВСУ пропали без вести ребенок и взрослый
15:24 В стране и мире
Видео
Мирзиеев заявил о жертвах массовых беспорядков в Нукусе
Популярное
МО РФ сообщило об установлении полного контроля над Лисичанском
Видео
Хэллоу, Америка: как СССР удалось скрытно разместить пять атомных подлодок у США
Видео
Герасимов уделил внимание вопросам использования автоматизированных систем боевого управления в ходе спецоперации
Sunday Times: часть обязанностей Елизаветы II переходит к принцу Чарльзу
Reuters: «Русский салат» в меню шокировал участников саммита НАТО
Видео
МО РФ: детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.