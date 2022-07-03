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Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

12:39 03.07.2022
В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.
Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Российской Федерации В.В.Путину об освобождении Луганской Народной Республики», - говорится в сообщении МО РФ.

Как доложил глава военного ведомства, в результате успешных боевых действий ВС РФ и подразделения Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.

Самые крупные из них - Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Было уточнено, что общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.

Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операцию, чтобы защитить население Луганской и Донецкой народных республик, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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