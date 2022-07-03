Болгарию покидают объявленные персонами нон грата российские дипломаты
Объявленные персонами нон грата в Болгарии российские дипломаты и сотрудники дипведомств в воскресенье покидают страны. В данный момент они уже прошли процедуры паспортного и таможенного контроля, завершается посадка. Об этом сообщили в посольстве России.
«Всего на двух самолетах из Софии в Москву вылетают около 160 человек - дипломаты, технический персонал и члены их семей», - передает ТАСС заявление представителя дипведомства.
Напомним, что в конце июня Болгария приняла решение выслать из страны 70 дипломатов и технический персонал посольства России. В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что ответят на недружественный шаг Софии.
В марте МИД Болгарии уже объявило 10 русских дипломатов персонами нон грата. Официальная формулировка причины изгнания - «деятельность, несовместимая с их статусом».