Болгарию покидают объявленные персонами нон грата российские дипломаты

Из страны улетают около 160 человек - дипломаты, технический персонал и члены их семей.

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Объявленные персонами нон грата в Болгарии российские дипломаты и сотрудники дипведомств в воскресенье покидают страны. В данный момент они уже прошли процедуры паспортного и таможенного контроля, завершается посадка. Об этом сообщили в посольстве России.

«Всего на двух самолетах из Софии в Москву вылетают около 160 человек - дипломаты, технический персонал и члены их семей», - передает ТАСС заявление представителя дипведомства.

Напомним, что в конце июня Болгария приняла решение выслать из страны 70 дипломатов и технический персонал посольства России. В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что ответят на недружественный шаг Софии.

В марте МИД Болгарии уже объявило 10 русских дипломатов персонами нон грата. Официальная формулировка причины изгнания - «деятельность, несовместимая с их статусом».