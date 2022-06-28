Болгария высылает 70 работников посольства России

В МИД РФ уже заявили, что ответят на данный недружественный шаг Софии.

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Болгария высылает из страны 70 дипломатов и технический персонал посольства Российской Федерации. В Министерстве иностранных дел РФ уже заявили, что ответят на данный недружественный шаг Софии.

«Болгария решила выдворить 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России», – приводит ТАСС сообщение российского посольства в Болгарии.

Напомним, в марте МИД Болгарии уже объявил 10 русских дипломатов персонами нон грата. Официальная формулировка причины изгнания - «деятельность, несовместимая с их статусом», заявила посол.