Посол РФ заявила, что МИД Болгарии объявил 10 русских дипломатов персонами нон грата
Официальная формулировка причины изгнания российских дипломатов - «деятельность, несовместимая с их статусом», заявила посол.
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Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что болгарский МИД объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата.
«Объявили персонами нон грата десять дипломатов, формулировка обычная - "деятельность, несовместимая с их статусом". Воспринимаем это как крайне недружественный акт и оставляем за собой право на ответные действия», - цитирует ТАСС ее слова.
Ранее сообщалось, что американские власти признали персонами нон грата 12 дипломатов из постоянного представительства РФ при Организации Объединенных Наций.