В стране и мире Посол РФ заявила, что МИД Болгарии объявил 10 русских дипломатов персонами нон грата Виталий Музыка Официальная формулировка причины изгнания российских дипломатов - «деятельность, несовместимая с их статусом», заявила посол. © Фото: Jens Kalaene, ZB, Globallookpress Читайте нас на: Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что болгарский МИД объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата. «Объявили персонами нон грата десять дипломатов, формулировка обычная - "деятельность, несовместимая с их статусом". Воспринимаем это как крайне недружественный акт и оставляем за собой право на ответные действия», - цитирует ТАСС ее слова. Ранее сообщалось, что американские власти признали персонами нон грата 12 дипломатов из постоянного представительства РФ при Организации Объединенных Наций. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика