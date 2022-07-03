МИ-6 ведет переговоры об освобождении плененных в ДНР британцев

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Служба внешней разведки МИ-6 ведет в Белоруссии переговоры с третьей стороной об освобождении взятых в плен на территории Донбасса британцев. Утверждается, что Лондон якобы пытается обсуждать судьбу своих подданных с Москвой, сообщает британский таблоид Sunday Express.

По данным журналистов, ссылающихся на свои источники, эта работа якобы ведется параллельно с переговорами об обмене британцев, которые Украина проводит с представителями Донецкой народной республики.

Напомним, на днях в ДНР предъявили обвинение еще двум британцам. Их обвиняют в наемничестве, в терроризме и в действиях по насильственному захвату власти. А ранее в республике приговорил к смертной казни Эйдена Эслина и Шона Пиннера.

В дипломатическом ведомстве ДНР «Звезде» рассказали, что осужденные имеют возможность обжаловать приговор до 9 июля. Глава ДНР Денис Пушилин обратил внимание, что у него есть право помиловать британце, однако он не видит причин, чтобы этим правом воспользоваться, ведь преступники должны понести наказание за свои действия. Они приехали убивать мирных жителей Донбасса за деньги, подчеркнул лидер республики.