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В ДНР предъявили обвинение еще двум британским наемникам

Анна Назайкина
17:43 01.07.2022
Ранее Верховный суд республики приговорил к смертной казни граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима.
В ДНР предъявили обвинение еще двум британским наемникам
© Фото: Zamir Usmanov, GlobalLookPress
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В Донецкой Народной Республике предъявили обвинение еще двум британским наемникам. Их обвиняют в наемничестве, в терроризме и в действиях по насильственному захвату власти, передают местные средства массовой информации.

Напомним, что ранее Верховный суд республики приговорил к смертной казни граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима.

Его отец в среду, 29 июня, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поспособствовать помилованию молодого человека. Родители Брагима подчеркнули, что относятся с доверием к российскому лидеру, а также верят в справедливость правосудия в Донецкой Народной Республике.

В дипломатическом ведомстве ДНР «Звезде» рассказали, что осужденные  имеют возможность обжаловать приговор до 9 июля.

Глава ДНР Денис Пушилин обратил внимание, что у него есть право помиловать их, однако на данный момент он не видит причин для того, чтобы этим правом воспользоваться, ведь преступники должны понести наказание за свои действия. Они приехали убивать мирных жителей Донбасса за деньги, подчеркнул лидер республики.

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