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С высоты птичьего полета: лучшие кадры парада в честь Дня ВМФ во Владивостоке

Мария Герман
Максим Крюков
05:10 31.07.2022
В парадном строю прошли фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Совершенный», малый противолодочный корабль «МПК-221», ракетный катер «Р-261», базовый тральщик «БТ-100» и подводная лодка проекта 877 «Усть-Большерецк».
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В столице Приморского края прошел первый за сегодня военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота России.

В парадном строю прошли фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Совершенный», малый противолодочный корабль «МПК-221», ракетный катер «Р-261», базовый тральщик «БТ-100» и подводная лодка проекта 877 «Усть-Большерецк».

Ранее были опубликованы кадры с военно-морского парада в Авачинской бухте у юго-восточного побережья полуострова Камчатка. Парадный строй возглавил корвет «Гремящий», который совсем недавно прибыл на Камчатку. Кроме того, в параде приняли участие атомные подводные лодки класса «Борей» и «Щука-Б», а также пограничный патрульный корабль «Забайкалье». Несмотря на пасмурную погоду и дождь, на побережье собралось большое количество желающих посмотреть проход кораблей.

Кроме того, Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил моряков с Днем Военно-морского флота. В праздничном приказе глава оборонного ведомства отметил, что россияне гордятся героической историей Военно-морского флота, выдающимися русскими флотоводцами и мореплавателями - всеми, кто в разные эпохи храбро сражался во имя Отечества и совершал важные географические открытия.

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