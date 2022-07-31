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Шойгу поздравил моряков с Днем Военно-морского флота

00:00 31.07.2022
Министр обороны РФ пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, счастья, бодрости духа и оптимизма, новых успехов и достижений в службе на благо Родины.
Шойгу поздравил моряков с Днем Военно-морского флота
© Фото: Минобороны РФ
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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов, а также тружеников судостроительных, судоремонтных предприятий, воинских частей, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса с Днем Военно-морского флота.

В праздничном приказе глава оборонного ведомства отметил, что граждане России гордятся героической историей Военно-морского флота, выдающимися русскими флотоводцами и мореплавателями - всеми, кто в разные эпохи храбро сражался во имя Отечества и совершал важные географические открытия.

«Сегодня личный состав Военно-морского флота наглядно демонстрирует всему миру отличную морскую выучку и слаженность действий, успешно решает поставленные задачи по обеспечению безопасности государства», - говорится в приказе.

Глава российского оборонного ведомства выразил особую благодарность ветеранам, которые принимают активное участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, и благодаря которым на флоте бережно сохраняются славные традиции легендарных предшественников.

Министр обороны РФ пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, счастья, бодрости духа и оптимизма, новых успехов и достижений в службе на благо Родины.

Ранее стало известно, что президент России перед началом парада в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) 31 июля подпишет указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ. Так сообщается, что в День ВМФ Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России примет Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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