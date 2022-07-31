На Камчатке в Авачинской бухте начался военно-морской парад в честь Дня ВМФ
Опубликованы кадры с военно-морского парада в Авачинской бухте у юго-восточного побережья полуострова Камчатка.
Парадный строй возглавил корвет «Гремящий», который совсем недавно прибыл на Камчатку. Кроме того, в параде приняли участие атомные подводные лодки класса «Борей» и «Щука-Б», а также пограничный патрульный корабль «Забайкалье».
Несмотря на пасмурную погоду и дождь, на побережье собралось большое количество желающих посмотреть проход кораблей. Помимо военно-морского парада, на суше зрителей ждут выступление Военного оркестра штаба Войск и сил на Северо-востоке России и полевая кухня.
Ранее стало известно, что во Владивостоке начался военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Корабль с командующим Тихоокеанским флотом Сергеем Авакянцем обходит парадный строй для того, чтобы поприветствовать и поздравить моряков.