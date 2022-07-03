После обстрела Белгорода со стороны ВСУ пропали без вести ребенок и взрослый

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В ходе обстрела Белгорода со стороны украинских силовиков погибли три человека, еще двое пропали без вести, в том числе один ребенок. Также ранены трое взрослых мирных жителя и ребенок. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В его рамках проведут необходимы экспертизы. Сейчас следователями устанавливаются все обстоятельства преступления и лица среди украинских силовиков, которые причастны к его совершению.

Напомним, сегодня ночью ВСУ нанесли удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами по жилым кварталам Белгорода. Как отметили в Минобороны РФ, атака была направлена на гражданское население, так как киевский режим бил туда, где отсутствуют какие-либо военные объекты. Российские средства ПВО уничтожили украинские ракеты в воздухе, обломки одной из них упали на жилой дом в городе.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что среди погибших есть граждане Украины. Кроме того, он пообещал, что раненым выплатят по 500 тысяч рублей и отправят в санаторий. Также семье погибшего гражданина России выплатят три миллиона рублей.

В ходе обстрела были повреждены 39 частных и 11 многоквартирных домов. Еще одно домовладение полностью разрушено.