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Четыре человека, в том числе украинцы, погибли при ударе ВСУ «Точкой-У» по Белгороду

Анна Назайкина
14:10 03.07.2022
В результате атаки также пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.
Четыре человека, в том числе украинцы, погибли при ударе ВСУ «Точкой-У» по Белгороду
© Фото: РИА Новости
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После удара по Белгороду ракетами ВСУ «Точка-У» погибло четыре человека, из них трое - граждане Украины. Об этом сообщил  губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Четыре человека погибло: один из них гражданин РФ, трое - граждане Украине. То есть правительство Украины убивает граждан Украины на территории РФ, и это верх цинизма, которого достигла Украина в своих действиях», - сказал глава Белгородской области в ролике.

Он добавил, что в результате атаки пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. В случае ухудшения состояния его отправят на самолете в Москву.

Глава региона пообещал, что раненным после обстрела Белгорода выплатят по 500 тысяч рублей и отправят в санаторий, когда они захотят. Гладков также заявил, что семье погибшего гражданина России после обстрела Белгорода выплатят три миллиона рублей.

Число поврежденных после обстрела Белгорода многоквартирных домов увеличилось до 21, частных жилых - до 40.

Сегодня утром губернатор сообщал, что жертвами действий ВСУ стало три человека. Впоследствии в СМИ появились данные о еще двух погибших, тела которых якобы обнаружили под завалами.

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