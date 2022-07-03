МО РФ: нанесенный киевским режимом удар по Белгороду планировался против мирного населения

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Удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами по жилому кварталу Белгорода целенаправленно планировался против мирного населения. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Киевский режим нанес удар в ночь на 3 июля с 3.00 до 3.30 по московскому времени по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких объектов, заявил он. Удар наносился баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс».

Все три запущенные украинскими националистами ракеты по Белгороду уничтожены в воздухе российскими ПВО. Обломки одной из них упали на жилой дом в городе, уточнил Конашенков.

«Хочу подчеркнуть, данный ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов», - сказал он.

Конашенков также сообщил, что на подлете к Курску российские ПВО уничтожили два начиненных взрывчаткой украинских реактивных БПЛА Ту-143 «Рейс».

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.