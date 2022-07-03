Белгородцы возлагают цветы на месте гибели жителей после удара ВСУ «Точкой-У»

В результате обстрела погибли четыре человека, один из них гражданин РФ, трое - граждане Украины.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Жители Белгорода возлагают цветы к месту гибели людей в результате удара украинской «Точкой-У» по населенному пункту. Как сообщил губернатор региона, погибло четыре человека, из них трое - граждане Украины.

По словам Вячеслава Гладкова, украинские власти убивают граждан своей страны на территории РФ, отметив, что это верх цинизма, которого достигла Украина в своих действиях.

Сообщается, что число поврежденных после обстрела Белгорода многоквартирных домов увеличилось до 21, частных жилых - до 40.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала удары ВСУ по городу. Она отметила, что обстрелы киевского режима по жилым кварталам российских городов не только согласованы с западными кураторами, а, скорее всего, подсказаны ими. Захарова подчеркнула, что «в случае продолжение провокаций - им не поздоровится».