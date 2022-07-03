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Лавров заявил, что Лондон пытается найти предлоги для ввода флота в Черное море

Сергей Лебедев
14:50 03.07.2022
Великобритания хочет установить контроль над вывозом зерна из Украины.
Лавров заявил, что Лондон пытается найти предлоги для ввода флота в Черное море
© Фото: Serguei Fomine, RussianLook, globallookpress
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В Лондоне пытаются найти предлоги и создать условия, чтобы внедрить свой флот в Черное море. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Великобритания хочет установить контроль над вывозом зерна из Украины.     

«Если вы послушаете, например, заявление Бориса Джонсона и его министерши по иностранным делам - они явно пытаются создать условия, найти предлоги для того, чтобы королевский военно-морской флот внедрился в Черное море и стал тут чуть ли не руководить всеми процессами освобождения зерна из тех портов, которые заминированы украинцами и которые украинцы же обязаны разминировать», - отметил он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что западные страны пытаются использовать продовольственный кризис в пропагандистских целях, чтобы «навесить всех собак на Москву». Также, по мнению Сергея Лаврова, таким образом на Западе пытаются отвлечь внимание населения от проблем у себя дома.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о давлении европейских стран на Украину. По его словам, из-за ухудшения экономической ситуации в европейских странах на Украину могут оказать давление, чтобы она заключила не соответствующее ее интересам мирное соглашение с Россией. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «чудовищным» заявление Бориса Джонсона о том, что любые попытки уладить конфликт на Украине приведут лишь к усилению нестабильности в мире.

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